Фитнес-трекеры "выдали" расположение секретных баз США. Как так произошло

29 января, 2018, 13:00

Разработчик программы для фитнеса Strava опубликовал большую карту данных с маршрутами пользователей по всему миру. Оказалось, что с помощью этой информации легко можно отследить местоположение секретных военных баз США, расположенных в Сирии, Афганистане и других странах

Об этом пишет The Verge.

Солдаты, которые тренируются на этих базах, регулярно совершали пробежки по одним и тем маршрутам, используя программу Strava.

Strava считается в США одним из наиболее популярных приложений для отслеживания фитнес-достижений. С помощью GPS на смартфоне программа отслеживает маршруты пробежек, велопрогулок и других занятий спортсменов и фиксирует их показатели.

В ноябре прошлого года компания решила поделиться агрегированными данными. Strava опубликовала в сети подробную тепловую карту маршрутов пользователей приложения по всему миру. В ней учитывался миллиард тренировок и пробежек и около 3 трлн различных параметров GPS. При этом учитывались сведения как со смартфонов, так и с популярных фитнес-трекеров, которые были синхронизированы с приложением.

Почти через два месяца в данных обнаружилась интересная закономерность. Специалист по исследованию конфликтов Натан Рузера в своем микроблоге в Twitter обратил внимание, что некоторые маршруты за пределами США проложили американские солдаты.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI ... It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq — Nathan Ruser (@Nrg8000) 27 января 2018 г.

Повторяющиеся пути пробежек, фиксированные приложением Strava, оказались сосредоточены в довольно неожиданных местах. Например, в отдаленных регионах Афганистана, Джибути и Сирии, в которых не бывают американские туристы.

По карте легко отслеживается маршрут перемещения солдат, а также возможное место расположения военных баз. При увеличении карты можно даже прикинуть примерное расположение отдельных корпусов базы. При этом даже спутниковые изображения в Google Maps и Apple Maps не дают такой детальной информации.

Большие данные Strava выдают конфиденциальные сведения о базах в том числе и на территории США. Карта в районе военной базы "Зона 51" в США отражает маршрут велосипедиста, который, видимо, проживает на этой территории.

На Фолклендских островах можно отследить передвижение британских солдат. Кроме того, на карте прослеживаются военные части, местоположение которых хранилось в тайне. Полковник ВВС США Джон Томас заявил в интервью The Washington Post, что военные уже оценивают риски, вызванные публикацией карт Strava.

Как сообщает The Verge, военным на службе в последние годы запрещают проносить электронные устройства на засекреченную территорию. Так, летом 2016 года американским солдатам не разрешили устанавливать на выданные государством смартфоны игру Pokémon GO. Также военным рекомендовали с осторожностью пользоваться мобильными приложениями, которые фиксируют местоположение пользователя.

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