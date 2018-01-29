ЕС утвердит требования по Brexit. К чему обяжут Британию
Об этом сообщает AFP.
Европейские министры одобрят инструкции для главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье о переходный период, который блок хочет начать с 29 марта 2019 года до 31 декабря 2020 года.
В так называемых директивах по переговорам говорится о том, что это время Британия должна соблюдать правила ЕС "так же, если бы она была страной-членом", но не уточняется, касается ли это законов, которые были приняты после решения о Brexit.
Руководящие принципы ЕС также определяют, что переходный период должен быть "четко определен и четко ограничен во времени".
Барнье может начать переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Дэвисом уже на этой неделе, чтобы завершить их до марта и перейти к переговорам относительно будущих торговых отношений.
Впрочем позиция ЕС и определенные сроки вызвали критику со стороны британских депутатов, которые поддерживают Brexit, которые заявили, что премьер-министра Тереза Имей оставляет Британию "вассальным государством" Брюсселя.
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- Из-за Brexit уже полмиллиона британцев попросили гражданства Ирландии. Это преимущественно те граждане Соединенного Королевства, которые живут и работают в Европе.
- 6 августа СМИ сообщили, что власти Великобритании готова оплатить до 36 миллиардов фунтов, или 40 миллиардов евро за выход страны из Евросоюза.
- Евросоюз требует от 60 до 100 млрд евро, которые, согласно заявлению еврокомиссара по вопросам бюджета Гюнтера Эттингера, должны выплатить до 2023 года.
- Европейский Союз создал рабочую группу для подготовки плана действий на случай, если переговоры о выходе Великобритании из ЕС завершатся без соглашения о Brexit.
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