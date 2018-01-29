ЕС утвердит требования по Brexit. К чему обяжут Британию

29 января, 2018, 10:12

Евросоюз в понедельник утвердит требования к переходному периоду, который обязывает Великобританию жить по законам блока почти два года после Brexit

Об этом сообщает AFP.

Европейские министры одобрят инструкции для главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье о переходный период, который блок хочет начать с 29 марта 2019 года до 31 декабря 2020 года.

В так называемых директивах по переговорам говорится о том, что это время Британия должна соблюдать правила ЕС "так же, если бы она была страной-членом", но не уточняется, касается ли это законов, которые были приняты после решения о Brexit.

Руководящие принципы ЕС также определяют, что переходный период должен быть "четко определен и четко ограничен во времени".

Барнье может начать переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Дэвисом уже на этой неделе, чтобы завершить их до марта и перейти к переговорам относительно будущих торговых отношений.

Впрочем позиция ЕС и определенные сроки вызвали критику со стороны британских депутатов, которые поддерживают Brexit, которые заявили, что премьер-министра Тереза Имей оставляет Британию "вассальным государством" Брюсселя.

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