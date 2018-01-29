Бизнес считает суды и налоговые наиболее коррумпированными. Опрос Торговой палаты США
29 января, 2018, 12:56
В Киеве состоялась презентация результатов опроса относительно восприятия уровня коррупции в Украине, проведенного представителями Американской торговой палаты в Украине
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Отмечается, что 80% респондентов были представителями бизнеса. 36% из всех опрошенных сказали, что, по их мнению, в 2017 году уровень коррупции значительно уменьшился.
Тем временем чемпионом в антикоррупционных попытках по результатам опроса признали НАБУ, а наибольшим успехом в борьбе с коррупцией назвали введение электронных деклараций и открытие производств против чиновников-коррупционеров.
Тем временем наиболее коррумпированными учреждениями респонденты назвали суды (71%), налоговые и таможенные органы Государственной фискальной службы (54%), а также местные органы власти (34%).
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-