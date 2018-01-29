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Бизнес считает суды и налоговые наиболее коррумпированными. Опрос Торговой палаты США


фото: rbc.ua
В Киеве состоялась презентация результатов опроса относительно восприятия уровня коррупции в Украине, проведенного представителями Американской торговой палаты в Украине

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Отмечается, что 80% респондентов были представителями бизнеса. 36% из всех опрошенных сказали, что, по их мнению, в 2017 году уровень коррупции значительно уменьшился.

Тем временем чемпионом в антикоррупционных попытках по результатам опроса признали НАБУ, а наибольшим успехом в борьбе с коррупцией назвали введение электронных деклараций и открытие производств против чиновников-коррупционеров.

Тем временем наиболее коррумпированными учреждениями респонденты назвали суды (71%), налоговые и таможенные органы Государственной фискальной службы (54%), а также местные органы власти (34%).

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