Бизнес считает суды и налоговые наиболее коррумпированными. Опрос Торговой палаты США

29 января, 2018, 12:56

В Киеве состоялась презентация результатов опроса относительно восприятия уровня коррупции в Украине, проведенного представителями Американской торговой палаты в Украине

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Отмечается, что 80% респондентов были представителями бизнеса. 36% из всех опрошенных сказали, что, по их мнению, в 2017 году уровень коррупции значительно уменьшился.

Тем временем чемпионом в антикоррупционных попытках по результатам опроса признали НАБУ, а наибольшим успехом в борьбе с коррупцией назвали введение электронных деклараций и открытие производств против чиновников-коррупционеров.

Тем временем наиболее коррумпированными учреждениями респонденты назвали суды (71%), налоговые и таможенные органы Государственной фискальной службы (54%), а также местные органы власти (34%).