Биологи открыли ген регенерации. Начнут ли людям отращивать конечности

29 января, 2018, 09:59

Специалисты Института Макса Планка (Германия) секвенировали геном аксолотля, личинки мексиканской амбістоми, разновидности земноводных, и определили в нем ключевые гены, отвечающие за регенерацию конечностей

По словам ученых, теперь у них в руках есть карта, которая указывает путь к восстановлению поврежденных тканей, пишет New Atlas.

Ambystoma mexicanum не очень привязана к своим лапам - да и с чего бы, если она всегда может отрастить новые? За пару недель она способна восстановить кости, мышцы, нервы и все остальное.

В сравнении с возможностями человека отращивать волосы и ногти способности саламандры регенерироваться после перелома позвоночника или потери глаз поражают. Именно это ее умение и привлекает внимание научного сообщества.

Для того чтобы раскрыть секреты регенерации мексиканской саламандры, международная команда ученых провела секвенирование генома этого земноводного. Это оказалось непросто - ее геном состоит из 32 миллиардов пар оснований ДНК, то есть в 10 раз больше, чем у человека.

На сегодня это самый большой набор генов, которые ученые смогли записать. Этого результата удалось достичь с помощью платформы PacBio, которая позволяет секвенировать большое количество фрагментов одновременно. Однако ученым понадобилось выделить 72 миллиона участков ДНК, чтобы потом другая программа смогли "сшить" их воедино.

Затем, в ходе анализа генома, исследователи обнаружили несколько уникальных для мексиканской саламандры и других амфибий генов, которые экспрессируются в процессе регенерации. Интересно, что гены PAX3, которые ранее считались жизненно необходимыми для развития организма, полностью отсутствуют у этих животных, а их функции выполняет родственный ген PAX7.

Разумеется, до появления возможности регенерации конечностей людям еще очень далеко, но секвенирование генома аксолотля - большой шаг к пониманию того, как эта способность развивается и функционирует. А в ближайшем будущем благодаря этому открытию ученые смогут найти новые методы заживления ран и восстановления поврежденных тканей у людей.

Справка:

Секвенирование ДНК — набор биохимических методов установления последовательности нуклеотидных оснований ДНК: аденина, гуанина, цитозина и тимина. Последовательность ДНК кодирует наследственную генетическую информацию живых клеток и некоторых органелл, что закладывает основу программ развития всех живых организмов.

Читайте также: Люди не станут сильнее и не будут жить дольше. Ученые объясняют, почему наш вид достиг предела развития