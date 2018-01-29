Британские инструкторы подготовили уже 7 тысяч украинских военных
29 января, 2018, 13:57
Почти 7 тысяч украинских военных прошли тренинги с оборонительных навыков при участии инструкторов-британцев
Об этом на своей странице заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.
"Немножко холодно, но очень приятно встретиться с британскими военными, которые проводят тренинги по оборонным навыкам для Украинских вооруженных сил. Почти 7 тыс. украинских военнослужащих прошли эти тренинги", - написала посол.
Немножко холодно, но очень приятно встретиться с британскими военными, которые проводят тренинги с оборонительных навыков для Украинских вооруженных сил. Почти 7 тыс. украинских военнослужащих прошли эти тренинги. Великобритания поддерживает Украину #OpOrbita pic.twitter.com/VJGMuLjzlq— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 29 января 2018 г.
Гоф также добавила, что Великобритания продолжает поддерживать Украину.
- В январе стало известно, что инструкторы из Великобритании будут тренировать более 30 украинских военных, которые приобретут навыкы по ведению боевых действий в городе.
- Ранее Министерство обороны Великобритании объявило готовность к оказанию помощи в подготовке личного состава Национальной гвардии Украины.
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