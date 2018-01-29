Британские инструкторы подготовили уже 7 тысяч украинских военных

29 января, 2018, 13:57

Почти 7 тысяч украинских военных прошли тренинги с оборонительных навыков при участии инструкторов-британцев

Об этом на своей странице заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Немножко холодно, но очень приятно встретиться с британскими военными, которые проводят тренинги по оборонным навыкам для Украинских вооруженных сил. Почти 7 тыс. украинских военнослужащих прошли эти тренинги", - написала посол.

Немножко холодно, но очень приятно встретиться с британскими военными, которые проводят тренинги с оборонительных навыков для Украинских вооруженных сил. Почти 7 тыс. украинских военнослужащих прошли эти тренинги. Великобритания поддерживает Украину #OpOrbita pic.twitter.com/VJGMuLjzlq — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 29 января 2018 г. Гоф также добавила, что Великобритания продолжает поддерживать Украину. В январе стало известно, что инструкторы из Великобритании будут тренировать более 30 украинских военных, которые приобретут навыкы по ведению боевых действий в городе.