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Британские инструкторы подготовили уже 7 тысяч украинских военных

Почти 7 тысяч украинских военных прошли тренинги с оборонительных навыков при участии инструкторов-британцев

Об этом на своей странице заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Немножко холодно, но очень приятно встретиться с британскими военными, которые проводят тренинги по оборонным навыкам для Украинских вооруженных сил. Почти 7 тыс. украинских военнослужащих прошли эти тренинги", - написала посол.

Гоф также добавила, что Великобритания продолжает поддерживать Украину.

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