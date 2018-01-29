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Боевики минируют Донбасс с угрозой для мирного населения на указание российских кураторов

Боевики на Донбассе дополнительно минируют позиции в Донецкой области на указание российских советников, нарушая международные конвенции о запрете противопехотных мин

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Так, оккупанты заминировали позиции в зоне ответственности так называемых "3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка), "11-го отдельного мотострелкового полка" (Донецк) и "7-й отдельной мотострелковой бригады" (Брянка).

При этом в основном схемы минирований не составляют, что подвергает опасности мирное население и в будущем будет разминирование.

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