Банда из бывших участников АТО охотилась на чиновников. Их задержали после ограбления председателя суда, - ГПУ
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
По данным ГПУ, 27-летний черновчанин организовал вооруженную группу. К ней привлек трех своих знакомых, с которыми вместе проходил военную службу в зоне проведения АТО. Имея боевой опыт и подготовку, начали планировать нападать на отдельных граждан.
Для этого тщательно изучали декларации госслужащих и чиновников. Впоследствии решили напасть на семью председателя одного из судов Черновицкой области.
В ГПУ рассказывают, что 10 июля 2017 года около 6 часов утра банда ворвалась в квартиру потерпевшего, напали на него и его жену. Связали, и, угрожая огнестрельным оружием, забрали почти 11 тыс. евро. Но скрыться от правоохранителей им не удалось.
Прокуратура Черновицкой области утвердила и передала в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех участников организованной преступной группы. За содеянное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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