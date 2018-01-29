Антимонопольный комитет подозревает продавцов горючего в сговоре и завышении цен

29 января, 2018, 19:18

Антимонопольный комитет Украины заподозрил трейдеров в сговоре с целью повышения цен на топливо

Об этом заявил государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович, передает "5 канал".

"На сегодня есть три группы, которые определены в качестве потенциальных ответчиков – это компания "Надежда" (сеть АЗС BVS), WOG и OKKO. Но на сегодняшний день решение не вынесено, расследование не закончено, поэтому не стоит преждевременно говорить о том, что есть конкретные виновники", - сказал Полюхович.

По словам чиновника, АМКУ планирует в течение нескольких месяцев завершить расследование и вынести решение. В рамках расследования АМКУ направил запросы в Государственную фискальную службу, Минэнергоугля и участникам рынка с высокими ценами.

По состоянию на 29 января 2018 года бензин А-95 в Киеве подорожал уже до 30 грн/л.