70 сотрудников НАБУ обыскивают госпредприятие в Одессе. Есть задержанные
29 января, 2018, 12:05
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски на одном из государственных предприятий в Одессе
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает "РБК-Украина".
Сытник отметил, что 10 человек уже задержаны.
"Буквально сейчас выехала группа в Одессу, 70 сотрудников. Проводится большое количество обысков, 10 человек задержаны", - сообщил Сытник.
По его словам, обыски проходят по делу в отношении одного из государственных предприятий, убытки на котором достигают нескольких сотен миллионов гривен.
При этом директор НАБУ отказался уточнять детали операции на данном этапе.
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