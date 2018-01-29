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70 сотрудников НАБУ обыскивают госпредприятие в Одессе. Есть задержанные


фото: nabu.gov
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски на одном из государственных предприятий в Одессе

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает "РБК-Украина".

Сытник отметил, что 10 человек уже задержаны.

"Буквально сейчас выехала группа в Одессу, 70 сотрудников. Проводится большое количество обысков, 10 человек задержаны", - сообщил Сытник.

По его словам, обыски проходят по делу в отношении одного из государственных предприятий, убытки на котором достигают нескольких сотен миллионов гривен.

При этом директор НАБУ отказался уточнять детали операции на данном этапе.

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