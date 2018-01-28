Знатоки истории со всей Украины воссоздали в Франковске бой под Крутами
28 января, 2018, 19:49
Ко Дню памяти 100-й годовщины погибших под Крутами во франковском Дворце Потоцких состоялась реконструкция тогдашнего боя
Чествование погибших под Крутами в Ивано-Франковске начали с панихиды в Мемориальном сквере, после чего прошел ход общественности ко Дворцу Потоцких, где энтузиасты со всей Украины (из Киева, Львова, Винницы, Одессы, Хмельницкого, Каменец-Подольского и других городов) воссоздали это решающее событие, пишет местный портал Курс.
Читайте также: Соборность на фоне войны от Петлюры к Порошенко
Читайте также: Сто лет одиночества украинства
- 100 лет назад, 29 января, возле железнодорожной станции Круты на Черниговщине, произошел бой между УНР и красной гвардией. 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с шеститысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую Народную Республику.
- Все студенты или погибли, или были взяты в плен и жестоко казнены. Бой под Крутами задержал наступление большевиков на четыре дня. И эти дни стали решающими для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания независимой Украины.
- Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-