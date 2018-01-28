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Знатоки истории со всей Украины воссоздали в Франковске бой под Крутами

Ко Дню памяти 100-й годовщины погибших под Крутами во франковском Дворце Потоцких состоялась реконструкция тогдашнего боя

Чествование погибших под Крутами в Ивано-Франковске начали с панихиды в Мемориальном сквере, после чего прошел ход общественности ко Дворцу Потоцких, где энтузиасты со всей Украины (из Киева, Львова, Винницы, Одессы, Хмельницкого, Каменец-Подольского и других городов) воссоздали это решающее событие, пишет местный портал Курс.

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  • 100 лет назад, 29 января, возле железнодорожной станции Круты на Черниговщине, произошел бой между УНР и красной гвардией. 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с шеститысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую Народную Республику.
  • Все студенты или погибли, или были взяты в плен и жестоко казнены. Бой под Крутами задержал наступление большевиков на четыре дня. И эти дни стали решающими для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания независимой Украины.
  • Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.
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