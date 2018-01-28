Знатоки истории со всей Украины воссоздали в Франковске бой под Крутами

28 января, 2018, 19:49

Ко Дню памяти 100-й годовщины погибших под Крутами во франковском Дворце Потоцких состоялась реконструкция тогдашнего боя

Чествование погибших под Крутами в Ивано-Франковске начали с панихиды в Мемориальном сквере, после чего прошел ход общественности ко Дворцу Потоцких, где энтузиасты со всей Украины (из Киева, Львова, Винницы, Одессы, Хмельницкого, Каменец-Подольского и других городов) воссоздали это решающее событие, пишет местный портал Курс.

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