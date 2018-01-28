За время боев в Африни погибло 89 человек, - СМИ
28 января, 2018, 13:36
В результате военной оперции турецкой армии в сирийской провинции Африн погибло 89 человек
Об этом сообщило курдское информационное агентство Firat.
Также руководитель департамента здравоохранения сирийской провинции Африн Анджела Ришо сообщил о 198 пострадавших.
Он обратился к международным организациям с просьбой оказать помощь местным больницам.
- 14 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может начать военную операцию на северо-западе Сирии, направленную против "террористов" с YPG. По мнению турецких властей, YPG напрямую поддерживает сепаратистов из Курдской социалистической рабочей партии, которая преимущественно действует на юго-востоке Турции.
- Соответствующая операция под названием "Оливковая ветвь" начала свой отсчет с 19 января. Сначала турки наносили авиационные удары по позициям курдов.
- 21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Африни.
- Турецкая полиция задержала 42 человека за "распространении террористической пропаганды" в социальных сетях о военной операции Турции против курдов в Сирии.
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