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За время боев в Африни погибло 89 человек, - СМИ

В результате военной оперции турецкой армии в сирийской провинции Африн погибло 89 человек

Об этом сообщило курдское информационное агентство Firat.

Также руководитель департамента здравоохранения сирийской провинции Африн Анджела Ришо сообщил о 198 пострадавших.

Он обратился к международным организациям с просьбой оказать помощь местным больницам.

  • 14 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может начать военную операцию на северо-западе Сирии, направленную против "террористов" с YPG. По мнению турецких властей, YPG напрямую поддерживает сепаратистов из Курдской социалистической рабочей партии, которая преимущественно действует на юго-востоке Турции.
  • Соответствующая операция под названием "Оливковая ветвь" начала свой отсчет с 19 января. Сначала турки наносили авиационные удары по позициям курдов.
  • 21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Африни.
  • Турецкая полиция задержала 42 человека за "распространении террористической пропаганды" в социальных сетях о военной операции Турции против курдов в Сирии.
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