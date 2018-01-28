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Из-за небывалого снегопада в Тегеране закрыли аэропорты и школы

В столице Ирана Тегеране закрыли аэропорты и школы из-за снегопадов. Также школы закрыты в нескольких других частях страны

Сотни машин заблокированы на дорогах, для помощи автомобилистам мобилизованы сотни групп Красного Полумесяца, передает Радио Свобода.

Кроме того, государственный телеканал Press TV передал, что железнодорожное сообщение между Тегераном и городом Машхад на северо-востоке страны также приостановили.

В Красном Полумесяце заявили, что 6,6 тысячи людей доставили в пункты временного размещения.

По сообщениям местных СМИ, большое количество электросетей и автомобилей повреждены из-за падения деревьев.

 

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