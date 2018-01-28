Илон Маск назвал дату запуска ракеты-носителя Falcon Heavy

28 января, 2018, 10:52

Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что сборную тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy запустят 6 февраля

Об этом он написал в своем Twitter.

"Планируем провести первый запуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки Аполлона 39A на мысе Канаверал", - написал Маск.

Запуск ракеты можно будет наблюдать со смотровой площадки.

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