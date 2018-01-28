Илон Маск назвал дату запуска ракеты-носителя Falcon Heavy
28 января, 2018, 10:52
Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что сборную тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy запустят 6 февраля
Об этом он написал в своем Twitter.
"Планируем провести первый запуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки Аполлона 39A на мысе Канаверал", - написал Маск.
Запуск ракеты можно будет наблюдать со смотровой площадки.
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- Напомним, американская компания SpaceX и космическое агентство NASA успешно запустили ракетоноситель Falcon 9 с спутником Dragon, который доставит более двух тонн груза на Международную космическую станцию
- Ранее компания SpaceX также осуществила запуск телекоммуникационного спутника SES 11 / EchoStar 105.
- Недавно Маск раскрыл новые детали о колонизации Марса и планы SpaceX.
- 8 ноября компания Илона Маска SpaceX начала расследование причин взрыва двигателя нового поколения для ракеты Falcon 9.
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