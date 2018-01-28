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Илон Маск назвал дату запуска ракеты-носителя Falcon Heavy

Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что сборную тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy запустят 6 февраля

Об этом он написал в своем Twitter.

"Планируем провести первый запуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки Аполлона 39A на мысе Канаверал", - написал Маск.

Запуск ракеты можно будет наблюдать со смотровой площадки.

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  • Напомним, американская компания SpaceX и космическое агентство NASA успешно запустили ракетоноситель Falcon 9 с спутником Dragon, который доставит более двух тонн груза на Международную космическую станцию
  • Ранее компания SpaceX также осуществила запуск телекоммуникационного спутника SES 11 / EchoStar 105.
  • Недавно Маск раскрыл новые детали о колонизации Марса и планы SpaceX.
  • 8 ноября компания Илона Маска SpaceX начала расследование причин взрыва двигателя нового поколения для ракеты Falcon 9.
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