Вятрович объяснил свои слова о Цое и Высоцком

28 января, 2018, 17:36

Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что не предлагал запрещать творчество Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, однако необходимо помнить, что Кремль может использовать деятелей культуры в своих целях

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Дискуссию о возможности использования Россией определенных деятелей культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя их запрещать, если да, то кого именно. Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни кого-то другого, кроме тех, кто сейчас откровенно поддерживают российскую агрессию. повторю: надо лишь не забывать, что их могут использовать ", - подчеркнул Вятрович.

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По его словам, речь идет не о запрете, а о последствиях.

"Надпись на пачке сигарет "Курение убивает" - это не запрет курить, а предостережение о возможных последствиях. Он касается не только этой пачки, даже не только этого бренда, а курения в целом", - пояснил глава Института нацпамяти.