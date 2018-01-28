Вятрович объяснил свои слова о Цое и Высоцком
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Дискуссию о возможности использования Россией определенных деятелей культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя их запрещать, если да, то кого именно. Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни кого-то другого, кроме тех, кто сейчас откровенно поддерживают российскую агрессию. повторю: надо лишь не забывать, что их могут использовать ", - подчеркнул Вятрович.
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По его словам, речь идет не о запрете, а о последствиях.
"Надпись на пачке сигарет "Курение убивает" - это не запрет курить, а предостережение о возможных последствиях. Он касается не только этой пачки, даже не только этого бренда, а курения в целом", - пояснил глава Института нацпамяти.
- Напомним, 26 января Вятрович заявил, что "не все щупальца" русского мира "так отвратительны и очевидны, как "совок" и московская церковь. Некоторые симпатичнее, изысканнее и респектабельнее, но не менее опасны. "Ирония судьбы", Восьмое марта, булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках Кремля - эффективные инструменты ", - заявил он.
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