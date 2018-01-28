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Возле метро "Политех" в Киеве водитель Chevrolet смял 6 автомобилей и киоск, есть пострадавшая

В Киеве на проспекте Победы в масштабном столкновении разбиті 6 автомобилей

Как рассказали свидетели происшествия, водитель черного Chevrolet Aveo по неизвестным причинам врезался в 5 автомобилей, стоявших припаркованными в правом ряду недалеко от станции метро "Политехнический институт", передают Стражи.Эспрессо.

Один из автомобилей от удара смял киоск, работница которого получила травму ноги.

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Очевидцы происшествия вызвали "скорую". Врачи оказали пострадавшей первую помощь, но от госпитализации женщина отказалась.

При этом молодой человек, водитель Chevrolet, который собственно и устроил этот банкет от комментариев отказался. Ни он, ни его пассажиры в результате ДТП не пострадали.

  • Как уже сообщалось, в воскресенье, 28 января, в Киеве на улице Заболотного в результате ДТП загорелся грузовик.
  • Фура с сербскими номерами двигалась по Заболотного в направлении Одесской площади. Не справившись с управлением, водитель врезался в опору рекламного щита и отбойник. Металлическая конструкция, которая находилась в кузове грузовика полетела вперед, снесла кабину грузовика вместе с водителем и остановилась на дороге примерно через 30 метров.
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