Возле метро "Политех" в Киеве водитель Chevrolet смял 6 автомобилей и киоск, есть пострадавшая
Как рассказали свидетели происшествия, водитель черного Chevrolet Aveo по неизвестным причинам врезался в 5 автомобилей, стоявших припаркованными в правом ряду недалеко от станции метро "Политехнический институт", передают Стражи.Эспрессо.
Один из автомобилей от удара смял киоск, работница которого получила травму ноги.
Читайте также: Украинцы тысячами убивают друг друга в авариях на дорогах. Почему так происходит
Очевидцы происшествия вызвали "скорую". Врачи оказали пострадавшей первую помощь, но от госпитализации женщина отказалась.
При этом молодой человек, водитель Chevrolet, который собственно и устроил этот банкет от комментариев отказался. Ни он, ни его пассажиры в результате ДТП не пострадали.
- Как уже сообщалось, в воскресенье, 28 января, в Киеве на улице Заболотного в результате ДТП загорелся грузовик.
- Фура с сербскими номерами двигалась по Заболотного в направлении Одесской площади. Не справившись с управлением, водитель врезался в опору рекламного щита и отбойник. Металлическая конструкция, которая находилась в кузове грузовика полетела вперед, снесла кабину грузовика вместе с водителем и остановилась на дороге примерно через 30 метров.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-