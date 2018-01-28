Власть должна объявить свой план возвращения Донбасса и Крыма и собрать международную конференцию финансовых доноров, - Наливайченко

28 января, 2018, 22:22

Украинская власть пока что не представила целостного видения того, каким образом она собирается возвращать оккупированные территории

Об этом председатель партии "Справедливость", экс-председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил в эфире Эспрессо.TV.

"Надо представить людям - журналистам, всем украинцам - план деоккупации, реинтеграции родной нашей земли, части Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым. Очень важно иметь национальный план и самим же его и отстаивать", - подчеркнул он.

Кроме того, по его мнению, власть пока что прилагает недостаточных усилий для поиска источников финансирования восстановления освобожденных территорий. Наливайченко считает, что этому в значительной степени способствовала бы конференция доноров с участием ведущих стран мира, поскольку Украина самостоятельно не в состоянии решить данную проблему.

"Я категорически не воспринимаю, когда пьют шампанское, ходят за закрытыми дверями... И вы же поехали (в Давос - ред.), имеете рядом мировых лидеров. Привезите, президент и его ближайшая свита, хоть раз план мероприятий и наберитесь смелости провести международную конференцию по реинтеграции и деоккупации временно оккупированных территорий", - отметил политик.