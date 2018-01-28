 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Соединенных Штатах от гриппа умерли 37 детей, школы в 11 штатах закрыты на карантин

В США закрыли на карантин учебные заведения минимум в 11 штатах из-за эпидемии гриппа

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Школы в минимум 11-ти штатах закрылись из-за наихудшей за последние по крайней мере десять лет в США ситуации с заболеваемостью гриппом", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о штатах Айдахо, Алабама, Иллинойс, Кентукки, Миссури, Мичиган, Нью-Йорк, Оклахома, Теннесси, Техас, Флорида.

Доминирующей разновидностью гриппа этого сезона стал штамм H3N2, который признан особо заразным. Вирус уже стал причиной смерти как минимум 37 детей и, как ожидается, останется в масштабах эпидемии еще несколько недель.

Только за последнюю неделю представители власти на местах в разных штатах сообщили о 7 летальных исходах от гриппа среди детей. Количество амбулаторных визитов в больницы, принимающие людей с гриппом, существенно возросла в последнее время и по состоянию на середину января превысила сезонный пик

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2018 воскресенье

больше новостей

28 января, 2018 воскресенье

27 января, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать