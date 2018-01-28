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В России задержали Навального и еще около 90 протестующих

В воскресенье, 28 января, в российских городах задержали около 90 участников акций протеста Забастовка избирателей, в том числе организатора забастовки, оппозиционного политика Алексея Навального

Как передает ОВД-Инфо, больше всего задержанных в Уфе - минимум 28 человек. 15 человек задержаны в Кемерове, 10 или больше - в Томске, восемь - в Москве, семь - в Петербурге.

Навальный в своем Twitter призвал всех активистов прийти на митинг на Тверскую улицу в Москве.

"Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не выходите за меня, а за себя и свое будущее", - сообщил он.

Напомним, что 28 января по всей России проходят акции протеста оппозиционного политика Алексея Навального - Забастовка избирателей. Его цель - убедить избирателей не идти на выборы президента РФ в марте.

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