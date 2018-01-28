В Польше криминализировали любые упоминания о польских преступлениях во времена Холокоста
Об этом сообщает издание Haaretz.
Закон также запрещает использование словосочетание "польские лагеря смерти" для описания лагерей на территории оккупированной нацистами Польши, где убивали евреев и представителей других национальностей.
Любой, кто нарушит новый закон, в том числе граждане других государств рискуют быть оштрафованы или лишены свободы на срок до трех лет.
"Удивительно и печально, что поляки пытаются проповедовать нам о память о Холокосте", - прокомментировали новый закон в МИД Израиля.
За новый закон еще должен проголосовать польский сенат.
На его защиту уже выступил премьер Польши Матеуш Моравецький, который отметил, что Аушвиц-Биркенау – не польское название, а Arbeit Macht Frei – не польская фраза, а "поляки и прочие должны быть на страже памяти о тех, кого убили немецкие нацисты".
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