В Польше криминализировали любые упоминания о польских преступлениях во времена Холокоста

28 января, 2018, 14:58

Парламент Польши принял противоречивый закон, который запрещает любые упоминания об участии "польской нации" в преступлениях, совершенных во время Холокоста

Об этом сообщает издание Haaretz.

Закон также запрещает использование словосочетание "польские лагеря смерти" для описания лагерей на территории оккупированной нацистами Польши, где убивали евреев и представителей других национальностей.

Любой, кто нарушит новый закон, в том числе граждане других государств рискуют быть оштрафованы или лишены свободы на срок до трех лет.

"Удивительно и печально, что поляки пытаются проповедовать нам о память о Холокосте", - прокомментировали новый закон в МИД Израиля.

За новый закон еще должен проголосовать польский сенат.

На его защиту уже выступил премьер Польши Матеуш Моравецький, который отметил, что Аушвиц-Биркенау – не польское название, а Arbeit Macht Frei – не польская фраза, а "поляки и прочие должны быть на страже памяти о тех, кого убили немецкие нацисты".