 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Польше криминализировали любые упоминания о польских преступлениях во времена Холокоста

Парламент Польши принял противоречивый закон, который запрещает любые упоминания об участии "польской нации" в преступлениях, совершенных во время Холокоста

Об этом сообщает издание Haaretz.

Закон также запрещает использование словосочетание "польские лагеря смерти" для описания лагерей на территории оккупированной нацистами Польши, где убивали евреев и представителей других национальностей.

Любой, кто нарушит новый закон, в том числе граждане других государств рискуют быть оштрафованы или лишены свободы на срок до трех лет.

"Удивительно и печально, что поляки пытаются проповедовать нам о память о Холокосте", - прокомментировали новый закон в МИД Израиля.

За новый закон еще должен проголосовать польский сенат.

На его защиту уже выступил премьер Польши Матеуш Моравецький, который отметил, что Аушвиц-Биркенау – не польское название, а Arbeit Macht Frei – не польская фраза, а "поляки и прочие должны быть на страже памяти о тех, кого убили немецкие нацисты".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2018 воскресенье

больше новостей

28 января, 2018 воскресенье

27 января, 2018 суббота

26 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать