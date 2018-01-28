В офис Фонда Навального в Москве ворвалась полиция, задержали ведущего

28 января, 2018, 10:32

В воскресенье утром полицейские ворвались в московский Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального

Как пишет "Медуза", сотрудники фонда отказались открыть дверь, поэтому ее вскрыли пилой-болгаркой. В офис пришли в том числе сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму.

Сотрудники полиции объявили, что в офисе ФБК может находиться бомба. Они привели в помещение кинолога с собакой.

Позже по подозрению в "минировании" офиса ФБК полиция задержали ведущего Дмитрия Низовцева, который с утра находился в прямом эфире канала "Навальный LIVE".

На 28 января Навальный запланировал всероссийскую акцию "Забастовка избирателей", чтобы призвать граждан не ходить на выборы президента.