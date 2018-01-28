В офис Фонда Навального в Москве ворвалась полиция, задержали ведущего
28 января, 2018, 10:32
В воскресенье утром полицейские ворвались в московский Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального
Как пишет "Медуза", сотрудники фонда отказались открыть дверь, поэтому ее вскрыли пилой-болгаркой. В офис пришли в том числе сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму.
Сотрудники полиции объявили, что в офисе ФБК может находиться бомба. Они привели в помещение кинолога с собакой.
Позже по подозрению в "минировании" офиса ФБК полиция задержали ведущего Дмитрия Низовцева, который с утра находился в прямом эфире канала "Навальный LIVE".
На 28 января Навальный запланировал всероссийскую акцию "Забастовка избирателей", чтобы призвать граждан не ходить на выборы президента.
- Напомним, 26 января Верховный суд России окончательно не допустил Навального до выборов президента.
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