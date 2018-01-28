В Одессе неуравновешенный поклонник цирка напал на участников акции в защиту животных
28 января, 2018, 21:23
В воскресенье, 28 января, у входа в здание цирка на улице Коблевской в Одессе на молодых людей с плакатами напал случайный прохожий.
Он был против акции, пишет Думская.net.
Драка случилась сегодня во время митинга "Цирк без животных", проходившего сегодня в разных городах Украины.
Неизвестного остановили сотрудники патрульной полиции.
- Напомним, акция за цирк без животных в Львове переросла в столкновения с полицией.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-