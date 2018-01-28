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В Одессе неуравновешенный поклонник цирка напал на участников акции в защиту животных

В воскресенье, 28 января, у входа в здание цирка на улице Коблевской в Одессе на молодых людей с плакатами напал случайный прохожий.

Он был против акции, пишет Думская.net.

Драка случилась сегодня во время митинга "Цирк без животных", проходившего сегодня в разных городах Украины.

Неизвестного остановили сотрудники патрульной полиции.

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