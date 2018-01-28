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В Киеве произошло масштабное ДТП с пожаром: горят несколько авто

В воскресенье, 28 января, в Киеве на улице Зоболотного в результате ДТП загорелся грузовик

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Предварительно грузовик с сербскими номерами двигался по Заболотного в направлении Одесской площади. Не справившись с управлением, водитель врезался в опору рекламного щита и отбойник. Металлическая конструкция, которая находилась в кузове грузовика полетела вперед, снесла кабину грузовика вместе с водителем и остановилась на дороге примерно через 30 метров.

Кабина грузовика, взлетев с шасси протаранила три авто, что стояли в ліій полосе на разворот.

В результате ДТП грузовик и кабина загорелись.

Водителя (гражданин Сербии) из горящей кабины доставали перезожі. Все пострадавшие отказались от госпитализации.

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