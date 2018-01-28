В американской Пенсильвании застрелили 5 человек на автомойке
28 января, 2018, 19:36
В США пять человек погибли в результате стрельбы на автомойке в штате Пенсильвания
Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает телеканал Fox News.
Стрельба произошла в воскресенье в городе Мелкрофт в 03:00 по местному времени.
В полиции также отметили, что еще один человек был ранен.
Продолжается следствие.
BREAKING NEWS: @WPXI_Lori is working on getting more details on this shooting in Melcroft, PA. #WPXI pic.twitter.com/q9SZxUy46h— Gigi (@wpxigigi) 28 января 2018 г.
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