 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В американской Пенсильвании застрелили 5 человек на автомойке

В США пять человек погибли в результате стрельбы на автомойке в штате Пенсильвания

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает телеканал Fox News.

Стрельба произошла в воскресенье в городе Мелкрофт в 03:00 по местному времени.

В полиции также отметили, что еще один человек был ранен.

Продолжается следствие.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2018 воскресенье

больше новостей

28 января, 2018 воскресенье

27 января, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать