В американской Пенсильвании застрелили 5 человек на автомойке

28 января, 2018, 19:36

В США пять человек погибли в результате стрельбы на автомойке в штате Пенсильвания

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает телеканал Fox News.

Стрельба произошла в воскресенье в городе Мелкрофт в 03:00 по местному времени.

В полиции также отметили, что еще один человек был ранен.

Продолжается следствие.