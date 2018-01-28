Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад
Об этом 28 января заявили в компании.
"27 января основатель IKEA и Ikano и один из величайших предпринимателей XX века Ингвар Кампрад ушел из жизни в своем доме в Смоланди, Швеция, в окружении своих близких. Он умер в возрасте 91 года после непродолжительной болезни", - говорится в заявлении.
Шведский предприниматель Ингвар Кампрад, один из богатейших людей мира, родился 30 марта 1926 года.
Он основал предприятие, впоследствии ставшее IKEA, когда ему было 17 лет, на деньги, полученные в подарок от отца.
С 1988 года Ингвар Кампрад отошел от оперативной деятельности IKEA, но продолжал вносить свой вклад в дело как старший советник, делился своими знаниями и опытом с сотрудниками компании.
Журнал Forbes оценил состояние Кампрда в $3,5 млрд (по состоянию на март 2015 года). Он занимал 497 место в списке самых богатых людей мира.
IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом. Первый торговый центр компания открыла в 1958 году. В состав ИКЕА входит производственная группа Swedwood, которая занимается производством деревянной мебели и комплектующих и имеет 35 заводов в 9 странах.
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