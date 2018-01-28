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Украина догоняет Китай по количеству статей в Википедии


фото: fakeoff.org
За 14 лет своего существования украинская Википедия пополнилась более 760 тыс. авторских статей и материалов, что равно 365 томам Большой советской энциклопедии

Об этом в связи с проведением "Викимарафона 2018" ко Дню рождения украинской Википедии, сообщает официальный блог проекта.

Сейчас украинский язык является одним из ведущих в международной Свободной энциклопедии и занимает 16 место по количеству статей среди 268 языковых разделов этого популярного онлайн-справочника. Впереди нас пока - Китай (985 тыс. статей), что занимающий 15 место. Следующим же за украинским идет персидский язык, который является официальным в Иране, на нем создано 587 тыс. статей (17 место).

Заслуживает внимания и тот факт, что украинский язык в Википедии также существенно опережает арабский. Возможно, это связано с цензурой во многих мусульманских странах.

При этом, как отмечают некоторые специалисты, на самом деле Украина по состоянию на начало 2018 занимает в Википедии не 16-е, а 12 место, поскольку материалы на шведском, себунанском, варайськом и вьетнамском языках содержат признаки ботозаливки и, как следствие, отличаются минимальной "глубиной".

Руководители "Вики" и известные викиэнтузиасты призывают украинцев создавать статьи на хорошо известные им темы и редактировать уже существующие материалы.

Справка

Первое место в Википедии традиционно занимает английский язык, на котором создано более полумиллиона статей. Общее же количество материалов проекта превышает 47 млн.

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