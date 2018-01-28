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Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 103

Количество погибших в результате теракта в дипломатическом районе афганской столицы Кабула возросло до 103 человек

Как сообщает AP, еще 235 человек получили ранения.

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Напомним, в субботу, 27 января, в правительственном квартале Кабула взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль скорой помощи. Теракт произошел в обеденное время в субботу, в районе, где расположены иностранные посольства и правительственные здания Афганистана.

По данным полиции, это была атака смертника, который совершил взрыв возле старого здания министерства внутренних дел, которое расположено рядом с представительствами стран ЕС и Высшего совета мира.

  • Неделю назад в результате атаки на отель в Кабуле погибли 22 человека, в том числе и семеро украинцев. Еще 19 украинцев уцелели во время смертельного нападения.
  • Большинство погибших и уцелевших украинцев работали на афганские авиакомпании.

 

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