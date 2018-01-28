Ситуация в АТО: за день - ни одного вражеского обстрела
28 января, 2018, 18:50
От начала суток в зоне АТО режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
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Ситуация в зоне АТО находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Боевые подразделения, которые выполняют задание на первой линии обороны, бдительности не теряют: находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником.
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