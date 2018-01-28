 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Синоптики предупредили о тумане и гололедице на дорогах Украины в течение дня

Синоптики предупредили о гололедице и тумане на территории Украины в течение воскресенья, 28 января

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 28 января ночью в северных, Ровенской, Волынской и Киевской областях и Киеве, днем в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, гололед, ночью и утром в северных, западных и центральных областях туман, видимость 200-500 м; на дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2018 воскресенье

больше новостей

28 января, 2018 воскресенье

27 января, 2018 суббота

26 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать