Синоптики предупредили о тумане и гололедице на дорогах Украины в течение дня

28 января, 2018, 11:18

Синоптики предупредили о гололедице и тумане на территории Украины в течение воскресенья, 28 января

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 28 января ночью в северных, Ровенской, Волынской и Киевской областях и Киеве, днем в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, гололед, ночью и утром в северных, западных и центральных областях туман, видимость 200-500 м; на дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.