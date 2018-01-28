Синоптики предупредили о тумане и гололедице на дорогах Украины в течение дня
28 января, 2018, 11:18
Синоптики предупредили о гололедице и тумане на территории Украины в течение воскресенья, 28 января
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 28 января ночью в северных, Ровенской, Волынской и Киевской областях и Киеве, днем в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, гололед, ночью и утром в северных, западных и центральных областях туман, видимость 200-500 м; на дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что морозы постепенно покидают территорию Украины.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-