Сутки на фронте: один военнослужащий погиб

28 января, 2018, 07:13

За минувшие сутки, 27 января, боевики провели 1 обстрел украинских позиций - от пули вражеского снайпера погиб военный

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вторая половина минувших суток, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. К тому времени, силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации украинских воинов огневой провокации и провели 1 обстрел позиций наших защитников", - говорится в отчете.

"На Донецком направлении из временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймонивки огонь в сторону наших опорных пунктов близ населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер. В результате его действий получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий сил АТО", - сообщили в штабе.

Погибший - боец батальона Кульчицкого НГУ Мирослав Сливка.



На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.