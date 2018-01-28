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Сутки на фронте: один военнослужащий погиб

За минувшие сутки, 27 января, боевики провели 1 обстрел украинских позиций - от пули вражеского снайпера погиб военный

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вторая половина минувших суток, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. К тому времени, силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации украинских воинов огневой провокации и провели 1 обстрел позиций наших защитников", - говорится в отчете.

"На Донецком направлении из временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймонивки огонь в сторону наших опорных пунктов близ населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер. В результате его действий получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий сил АТО", - сообщили в штабе.

Погибший - боец батальона Кульчицкого НГУ Мирослав Сливка.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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