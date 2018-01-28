Сутки на фронте: один военнослужащий погиб
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Вторая половина минувших суток, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. К тому времени, силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации украинских воинов огневой провокации и провели 1 обстрел позиций наших защитников", - говорится в отчете.
"На Донецком направлении из временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймонивки огонь в сторону наших опорных пунктов близ населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер. В результате его действий получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий сил АТО", - сообщили в штабе.
Погибший - боец батальона Кульчицкого НГУ Мирослав Сливка.
На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-