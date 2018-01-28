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США и Европа начали работу над обновлением ядерного соглашения с Ираном

США и их европейские союзники создали рабочие группы для обсуждения изменений к действующему ядерному соглашению с Ираном

Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает "Укринформ".

"Президент Трамп достаточно четко выразил свое мнение, что это соглашение имеет ряд недостатков, и он намеревается исправить их. Мы обсудим с европейскими коллегами, в каких сферах, по нашему мнению, должны быть изменения, а также механизм, с которым мы можем рассмотреть эти вопросы", - подчеркнул Тиллерсон.

"Рабочие группы уже начали встречи в рамках усилий по согласованию этих принципов и возможности привлечения иранцев к обсуждению этих вопросов", - добавил он.

"Политика США в отношении Ирана является намного шире, чем ядерное соглашение. В США возникает обеспокоенность по поводу пагубного поведения Ирана во всем регионе: поддержки повстанцев Хути в Йемене, запуска ракет из Йемена по Саудовской Аравии", - отметил госсекретарь США.

  • Ранее Трамп заявил, что его страна может полностью выйти из ядерного соглашения с Ираном, если ее не изменят.
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