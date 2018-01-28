США модернизировали свою самую большую неядерную бомбу

28 января, 2018, 12:14

Военно-воздушные силы США модернизировали свою мощную неядерную авиабомбу GBU-57

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ВВС страны.

Новая, четвертая, модификация бомбы GBU-57 может быть использована по подземных военных заводах Северной Кореи.

Модернизация проводилась с целью улучшения характеристик бомбы при использовании для тяжелых целей и целей, находящихся на большой глубине.

"Авиабомба массой более 13 тонн и зарядом почти в 2,5 тонны взрывчатки способна проникать в почву на глубину до 61 метра. Ее может нести только бомбардировщик B-2", - говорится в сообщении.

Как отмечается, бомбардировщики B-2 в январе 2018 года были размещены на острове Гуам в Тихом океане, однако, были направлены в этот регион и GBU-57 представитель ВВС США отказался уточнить.

Как известно, новая ядерная стратегия США призывает к наращиванию ядерного оружия, в том числе – ядерных вооружений малой мощности.

В документе предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Также объявлено о планах по модернизации некоторых маломощных ракет на подводных лодках и возвращение "крылатой ракеты с ядерной боеголовкой".