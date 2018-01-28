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Россия отказалась выдать Украине осужденного крымчанина, навязав ему гражданство

Россия официально отказала Украине в выдаче заключенного крымчанина Андрея Лугина

Как сообщает Крымская правозащитная группа, российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем официальном ответе на запрос Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской утверждает, что перевести Лугина для отбытия наказания в Украину невозможно, так как он имеет российское гражданство.

При этом, по информации жены крымчанина Ирины Лугиной, ее муж не получал российский паспорт и имеет только украинское гражданство.

Лугин был осужден украинским судом до начала оккупации Крыма по ст. 93 и 257 УК Украины.

"После захвата Крыма его вывезли в российскую колонию в Мордовии, что является военным преступлением согласно ч. 1 ст. 49 IV Женевской конвенции от 12 августа 1949 года", - отмечает Крымская правозащитная группа.

Ранее Лугин уже неоднократно обращался в различные инстанции РФ и Украины с просьбой передать его для отбытия наказания на материковую часть Украины. В знак протеста против этапирования в РФ он пытался наложить на себя руки и нанес себе ранения горла.

Крымская правозащитная группа напоминает, что украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко российские власти также незаконно вывезли из Крыма, и сейчас их удерживают в колониях на севере РФ. 20 октября 2016 года Украине было отказано в выдаче крымчан. Российские чиновники сослались на то, что считают их своими гражданами.

В украинском МИД утверждают, что граждане Украины Сенцов и Кольченко не обращались за получением российского гражданства, а соответствующие заявления Москвы противоречат нормам международного права.

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