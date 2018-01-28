"Я прошу Всевышнего, чтобы оружие умолкло", - Папа Франциск на встрече с украинцами

28 января, 2018, 22:41

Папа Римский Франциск посетил Софийский собор Украинской греко-католической церкви в Риме, где приветствовал верующих, которые приехали с разных концов Италии, и выступил с речью

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

В речи Папа Франциск, в частности, упомянул трех уже почивших епископов Украинской греко-католической церкви, которые, находясь в изгнании, поддерживали жизнь УГКЦ в подполье. Он вспомнил кардинала Иосифа Слипого, который построил собор святой Софии в Риме, "чтобы он стал ярким пророческим знаком свободы в те годы, когда украинцы не имели доступа ни к каким святыням", епископа Чмиля, которому прислуживал на литургиях еще молодым человеком. Также Папа упомянул кардинала Гузара, который "был не только отцом и главой, но и проповедником и старшим наставником многих людей".

"Я понимаю, что хотя вы здесь, ваше сердце болеет за вашу страну, особенно из-за бедствий войны и экономических неурядиц", - обратился он к украинской громаде.

По его словам, он постоянно просит Бога о прекращении войны на Востоке Украины, а также об улучшении экономической ситуации в нашей стране, чтобы украинцы не были вынуждены ехать на заработки в Европу.

"Я пришел сюда, чтобы сказать, что я с вами - близок к вам сердцем, своей молитвой. Я с вами, когда совершаю таинство Евхаристии. Там я прошу Всевышнего, чтобы оружие умолкло. Я также прошу Его, чтобы вы больше не вынуждены были идти на такие большие жертвы ради того, чтобы обеспечить достойную жизнь своим близким", - сказал Папа Римский.

Как сообщает в Facebook посольство Украины при Святом Престоле Папы Римского Франциска, этот визит имел также личный характер, поскольку приветствию на украинском языке "Слава Ісусу Христу!" научил его Степан Чмиль, которому Хорхе Бергольйо помогал в молодые годы во время богослужений в Аргентине. Глава Католической Церкви также лично почтил память своего наставника, который похоронен в крипте собора.

Обращаясь к украинцам, Папа Римский Франциск отметил, что он ежедневно молится возле украинской иконы, подаренной ему в Аргентине блаженнейшим Святославом, которую он привез с собой в Рим в начале своего понтификата.