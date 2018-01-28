"На случай зомби-апокалипсиса": Илон Маск презентовал огнемет
Об этом он сообщил в своем Twitter, разместив ссылку на сайт компании-производителя The Boring Company.
Стоимость огнемета составляет 500 долларов. За первые пять часов было зарезервировано 2 тысячи штук (всего 19 тысяч экземпляров).
"Когда наступит зомби-апокалипсис, вы будете рады, что приобрели его. Если это не сработает против полчищ мертвецов, мы вернем деньги!" - добавил он в следующем посте.
Слухи о провокации зомби-апокалипсиса для увеличения спроса на огнеметы бизнесмен назвал категорически неверными.
До огнемета The Boring Company также предлагает купить огнетушитель за 30 долларов.
"Конечно, можно купить его и дешевле где-то еще, но в этот крутой стикер, а кнопка для удобства прямо сверху", - говорится на сайте компании.
- Напомним, Илон Маск назвал дату запуска ракеты-носителя Falcon Heavy.
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