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"На случай зомби-апокалипсиса": Илон Маск презентовал огнемет

Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о старте заказа безопасных огнеметов нового поколения

Об этом он сообщил в своем Twitter, разместив ссылку на сайт компании-производителя The Boring Company.

Стоимость огнемета составляет 500 долларов. За первые пять часов было зарезервировано 2 тысячи штук (всего 19 тысяч экземпляров).

"Когда наступит зомби-апокалипсис, вы будете рады, что приобрели его. Если это не сработает против полчищ мертвецов, мы вернем деньги!" - добавил он в следующем посте.

Слухи о провокации зомби-апокалипсиса для увеличения спроса на огнеметы бизнесмен назвал категорически неверными.

До огнемета The Boring Company также предлагает купить огнетушитель за 30 долларов.

"Конечно, можно купить его и дешевле где-то еще, но в этот крутой стикер, а кнопка для удобства прямо сверху", - говорится на сайте компании.

  • Напомним, Илон Маск назвал дату запуска ракеты-носителя Falcon Heavy.
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