Президент Финляндии Ниинисте с легкостью остался на второй срок

28 января, 2018, 21:44

Действующий президент Финляндии Саули Ниинисте уверенно лидирует на выборах главы государства по результатам подсчета 97,4% голосов

Его поддержали 62,5% избирателей, передает финский портал Yle.

При этом Ниинисте в своем родном городе Сало получил более 70%.

"Меня поздравили по результатам предварительного голосования, но я, конечно, не могу спекулировать пока, каким будет конечный результат. Если действительно показатели останутся такими же, как сейчас, то я, как человек ответственный буду чувствовать эту ответственность. Я очень тронут, что меня так поддержали ", - заявил президент, которого цитирует Reuters.

Ближайший конкурент Ниинисте, кандидат от "Союза "зеленых" Пекка Хаависто уже признал свое поражение. У него всего 11,1%.

Третье место делят кандидат от правых "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари и кандидат от движения избирателей Пааво Вяюрюнен, у них по 6%.