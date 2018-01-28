Премьер-министр Польши назвал Россию главной угрозой для страны
"Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России. Я думаю, что то, что Россия делает в Украине, очень опасно", - заявил Моравецький.
Он также заявил, что скептически относится к строительству газопровода Nord Stream 2, который должен соединить Россию и Германию, передает Радио Польша.
Матеуш Моравецький заявил о необходимости создания "второй и третьей линии обороны в случае, если российская армия двинется вглубь Украины.
"И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Понятно, мы этого не знаем; надеемся, что не сдвинется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия", - заявил глава правительства.
- Ранее министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может стать причиной гибели"тысяч и тысяч, и тысяч британцев, атаковав энергетическую систему страны.
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