Премьер-министр Польши назвал Россию главной угрозой для страны

28 января, 2018, 10:08

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецький заявил, что наибольшая угроза для его страны может происходить от России

"Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России. Я думаю, что то, что Россия делает в Украине, очень опасно", - заявил Моравецький.

Он также заявил, что скептически относится к строительству газопровода Nord Stream 2, который должен соединить Россию и Германию, передает Радио Польша.

Матеуш Моравецький заявил о необходимости создания "второй и третьей линии обороны в случае, если российская армия двинется вглубь Украины.

"И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Понятно, мы этого не знаем; надеемся, что не сдвинется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия", - заявил глава правительства.