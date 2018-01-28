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Пограничники задержали разыскиваемую Интерполом гражданку Беларуси

Вечером в субботу, 27 января, украинские пограничники обнаружили гражданку Беларуси, которая находилась в международном розыске по линии Интерпол

Как сообщили в Госпогранслужбе, женщина пыталась пересечь белорусско-украинскую границу в пункте пропуска Новые Яриловичи Черниговской области.

О данном разыскиваемом лице проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в г.Киев. Нарушительницу передали сотрудникам Национальной полиции.

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