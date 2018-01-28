Площадь Немцова в Вашингтоне откроют в годовщину его гибели

28 января, 2018, 09:52

Официальная церемония открытия площади имени Бориса Немцова перед посольством РФ в Вашингтоне состоится 27 февраля, в годовщину гибели политика

Об этом сообщает "Голос Америки".

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер подписала ранее принятый городским советом закон о присвоении площади перед посольством РФ имени Немцова.

Как известно, российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

В деле об убийстве политика были осуждены пять человек - Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашеви, Темирлан Ескерханов и Хамзат Бахаев. Дадаев, которого признали исполнителем убийства, в июле был приговорен к 20 годам строгого режима.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что у него не будет вызывать никаких эмоций переименования улицы в Вашингтоне в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.