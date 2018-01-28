Площадь Немцова в Вашингтоне откроют в годовщину его гибели
Об этом сообщает "Голос Америки".
Мэр Вашингтона Мюриел Баузер подписала ранее принятый городским советом закон о присвоении площади перед посольством РФ имени Немцова.
Как известно, российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.
В деле об убийстве политика были осуждены пять человек - Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашеви, Темирлан Ескерханов и Хамзат Бахаев. Дадаев, которого признали исполнителем убийства, в июле был приговорен к 20 годам строгого режима.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что у него не будет вызывать никаких эмоций переименования улицы в Вашингтоне в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
- Вследствие переименования посольство РФ получит адрес "Борис Немцов Плаза, дом 1".
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