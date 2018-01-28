 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Площадь Немцова в Вашингтоне откроют в годовщину его гибели

Официальная церемония открытия площади имени Бориса Немцова перед посольством РФ в Вашингтоне состоится 27 февраля, в годовщину гибели политика

Об этом сообщает "Голос Америки".

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер подписала ранее принятый городским советом закон о присвоении площади перед посольством РФ имени Немцова.

Как известно, российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

В деле об убийстве политика были осуждены пять человек - Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашеви, Темирлан Ескерханов и Хамзат Бахаев. Дадаев, которого признали исполнителем убийства, в июле был приговорен к 20 годам строгого режима.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что у него не будет вызывать никаких эмоций переименования улицы в Вашингтоне в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

  • Вследствие переименования посольство РФ получит адрес "Борис Немцов Плаза, дом 1".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2018 воскресенье

27 января, 2018 суббота

больше новостей

28 января, 2018 воскресенье

27 января, 2018 суббота

26 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать