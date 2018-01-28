На Сумщине во время охоты застрелили 60-летнего заместителя председателя РГА
Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Эльвира Биганова, сигнал о том, что во время охоты в лесном массиве возле села Московский Бобрик Лебединского района погиб человек, поступило на линию "102" от бригады скорой помощи в воскресенье, 28 января 2018 года, в 10.38, передает УНИАН.
"Личность погибшего установили быстро: им оказался заместитель председателя местной райгосадминистрации. Пока полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай. Но на месте работает следственно-оперативная группа, допрашивают всех участников охоты", - отметила Биганова.
Полиция открыла производство по статье 115 Уголовного кодекса (убийство).
Также не исключено, что имел место несчастный случай.
Погибшему было 60 лет.
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