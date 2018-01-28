 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Сумщине во время охоты застрелили 60-летнего заместителя председателя РГА

Иван Легкий
В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Эльвира Биганова, сигнал о том, что во время охоты в лесном массиве возле села Московский Бобрик Лебединского района погиб человек, поступило на линию "102" от бригады скорой помощи в воскресенье, 28 января 2018 года, в 10.38, передает УНИАН.

"Личность погибшего установили быстро: им оказался заместитель председателя местной райгосадминистрации. Пока полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай. Но на месте работает следственно-оперативная группа, допрашивают всех участников охоты", - отметила Биганова.

Полиция открыла производство по статье 115 Уголовного кодекса (убийство).

Также не исключено, что имел место несчастный случай.

Погибшему было 60 лет.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2018 воскресенье

больше новостей

28 января, 2018 воскресенье

27 января, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать