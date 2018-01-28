На экраны выйдет кинокартина "Я - Бандера" с Мухарским и Бенюком

28 января, 2018, 16:18

В Украине снимут художественный фильм о жизни знаменитого лидера ОУН(р) Степана Бандеры, главную роль в котором сыграет Антон Мухарский

Об этом сообщил его отец – режиссер и автор сценария картины Дмитрий Мухарский, передает Укринформ.

"Изучая литературу, архивные материалы, мы понимаем, что Бандера был государственным человеком, с государственной философией. Если бы мы в Украине взяли за основу его постулаты, то жили бы уже в европейском государстве. Но это будет фильм не политический. Это будет интересный художественный фильм о неординарной личности. В фильме, в частности, будет много музыки, потому что Бандера был очень музыкальным человеком", - сказал Мухарский-старший.

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Начало съемок планируется на июнь-июль 2018 года, а выход фильма - в день рождения Бандеры - 1 января 2019 года. Съемки будут проходить во Львове и на Западной Украине, в Кракове, Риме, Мюнхене, Веймере.

Режиссер уточнил, что в ленте будут отражены три периода жизни Бандеры: мальчика семи-восьми лет, который поет в церкви "Аве Мария", юноши от 17-18-ти до 24-х лет и период от второго суда и до конца жизни.

Одну из ролей согласился сыграть Богдан Бенюк.

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"Мы хотим, чтобы в нашем фильме были только красивые люди. Мы хотим показать миру, что у нас очень красивая нация", - отметил Мухарский.

Режиссер отметил, что сейчас проблема - с финансированием проекта. Часть средств, для начала, обещают украинцы из Германии, но есть надежда и на украинскую диаспору из Канады и США, на украинский бизнес и государственную поддержку.