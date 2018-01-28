На Днепропетровщине заработала новая солнечная электростанция, построенная на средства канадских инвесторов

28 января, 2018, 11:48

В Никополе Днепропетровской области заработала новая солнечная электростанция мощностью 10 МВт, построенная на средства канадских инвесторов

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Более 32 тыс. солнечных панелей установлено на 15 га Никопольского завода ферросплавов.

Стоимость проекта составляет 10,5 млн евро. Инвестором выступила TIU Canada Ltd., которая принадлежит канадской инвестиционной компании Refraction Asset Management. Проект на 100% реализован за средства инвесторов.

"Новая солнечная электростанция – это еще один вклад в решение энергетических и экологических вопросов региона. Уже с 1 февраля станция будет поставлять электроэнергию в сеть по "зеленому" тарифу", - сообщил Константин Гура, советник председателя Госэнергоэффективности.