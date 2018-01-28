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На Борщаговке в Киеве во время пожара в многоэтажке погиб человек, еще 2 лиц госпитализированы

В Святошинском районе города Киева во время пожара погиб человек

В воскресенье, 28 января 2018 года, оперативный дежурный по линии 101 получил вызов о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома по улице Гната Юры (Борщаговка). На место срочно выехали спасатели ГСЧС и врачи "скорой", передают Стражи.Эспрессо.

Владелец квартиры, по предварительной версии, от отравления угарным газом скончался по дороге в больницу. Еще два человека госпитализированы.

 

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