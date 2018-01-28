Митрополит из Кропивницкого, ездивший поздравлять Путина с днем рождения, получил премию "Вата года 2017"

28 января, 2018, 15:39

В Кропивницком общественные активисты провели вручение ежегодной антипремии "Вата 2017 года", которую присуждают жителям города, совершим действия, сделавшим публичные заявления или продемонстрировавшим бездействие, направленное против украинской нации и государства, в течение 2017 года

На этот раз главным номинантом стал митрополит Кировоградский и Новомиргородский Московского патриархата Иоасаф (Петр Губень). Отличие передано его секретарю, передает местный информационный портал Гречка.

"Прославился" владыка тем, что во время российской военной агрессии против Украины поехал в Москву и там вместе с другими иерархами УПЦ МП поздравил Путина с днем рождения", - говорится в сообщении.

Кроме него, антипремия присуждена кофейне "Мокко", где персонал не обслуживает клиентов на украинском языке,а также преподавателю кафедры всемирной истории ЦДПУ им. В. Винниченко Евгению Дементову, который якобы отстаивал переименования Кировограда в Елисаветград.

"Вату года" за "откровенно "елисаветградские" взгляды" передали журналисту Сергею Полуляху и предпринимателю Павлу Штутману, который считается "главным финансистом кампании за Елисаветград".

При этом Дементов утверждает, что премия ему присуждена незаслуженно и требовал опровергнуть информацию.

"Я не отстаивал название Елисаветград. Требую опровергнуть эту информацию. Я привел исторические факты, жизнь и творчество Марка Кропивницкого не настолько связано с Елисаветградом, чтобы в его честь называть областной центр. Я изучил все его материалы и публикации и его биографию", - отметил Дементов.