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МОК сократил нейтральную команду российских атлетов на Олимпиаде до 169 человек

Международный олимпийский комитет допустил к участию в Зимних Играх-2018 в Пхенчхане 169 российских спортсменов

Об этом сообщает Reuters.

"После тщательного изучения предыдущего списка из 389 фамилий МОК зарегистрировал на Олимпиаду 169 спортсменов, которые выступят в статусе "олимпийский атлет из России", - говорится в сообщении.

Заявление МОК подтвердил вице-президент Российского олимпийского комитета Станислав Поздняков.

Ранее Международный олимпийский комитет сократил команду российских спортсменов, которых могут допустить на Олимпиаду в Пхенчхане (Южная Корея), с 500 до 389 участников.

Напомним, МОК впервые в истории отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в Южной Корее из-за государственной допинговой программы в РФ, а также приостановил членство РФ в МОК.

"Чистые" российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг, смогут принять участие в Олимпиаде-2018 и выступить только под нейтральным флагом. Соответственно, во время спортивных соревнований не будет звучать гимн РФ.

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