МОК сократил нейтральную команду российских атлетов на Олимпиаде до 169 человек
Об этом сообщает Reuters.
"После тщательного изучения предыдущего списка из 389 фамилий МОК зарегистрировал на Олимпиаду 169 спортсменов, которые выступят в статусе "олимпийский атлет из России", - говорится в сообщении.
Заявление МОК подтвердил вице-президент Российского олимпийского комитета Станислав Поздняков.
Ранее Международный олимпийский комитет сократил команду российских спортсменов, которых могут допустить на Олимпиаду в Пхенчхане (Южная Корея), с 500 до 389 участников.
Напомним, МОК впервые в истории отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в Южной Корее из-за государственной допинговой программы в РФ, а также приостановил членство РФ в МОК.
"Чистые" российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг, смогут принять участие в Олимпиаде-2018 и выступить только под нейтральным флагом. Соответственно, во время спортивных соревнований не будет звучать гимн РФ.
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