Маломуж рассказал, как в 2014-м можно было защитить Крым от оккупации

28 января, 2018, 21:05

В конце зимы - начале весны 2014 года Украина имела все военно-политические возможности, чтобы удержать Крым в своем составе, однако не воспользовалась ими

Об этом в эфире радио Hayat заявил генерал армии в отставке, бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает кримскотатарское информагентство QHA.

"Еще до заседания СНБО было предложено исполняющему обязанности президента (Александру Турчинову - ред.) сформировать сверхмощные силы центральных аппаратов СБУ, "Альфы", пограничников и МВД, то есть преданных людей центральных аппаратов. Чтобы несколько десятков тысяч срочно были перемещены ночью в Крым, заняли все базы, задержали Аксенова и Константинова, а также задержали на базах дислокации всех представителей российского "казачества". Это было в компетенции СБУ. Согласно закону, не дожидаясь решения СНБО, нужно было действовать мгновенно. Тем более, все эти люди - и Аксенов, и Константинов, и Цеков находились в активном изучении спецслужб Украины", - поделился своими воспоминаниями Маломуж.

По его словам, если бы власть тогда поступила так, как рекомендовали профессионалы МВД, СБУ и военного сектора, то "мы бы не имели проблемы Крыма."

"Но тогда это проигнорировали. Тогда через четыре дня вышли на решение СНБО, начали оценивать какие-то теоретические угрозы, не задействуя систему организации безопасности. А если бы мы подняли войска по тревоге, перекрыли Керчь, то мы бы овладели ситуацией там. И все лидеры, которые были известны спецслужбам, были бы задержаны, и не было бы кому это делать, и никакие "зеленые человечки" бы не двинулись, потому что мы тогда овладели бы ситуацией по всей территории. И вот тогда никто не пошел бы на реальную конфронтацию, потому что тогда это была бы открытая война против суверенного государства", - подчеркнул генерал.

По его словам, тогда официальный Киев проявил определенную нерешительность.

"...Мы упустили время, и начались манипуляции об угрозах, рассуждения, пойдет ли Россия войной, или нет, теоретики начали разговоры об этом в СНБО. А нужно было, чтобы действовали профессионалы, которые готовы были действовать мгновенно, и которым доверяли коллективы - и СБУ, и разведки, и МВД, и «Альфа». Тогда бы мы заставили подразделения главного управления СБУ, МВД и пограничников в Крыму действовать в едином ключе. А то они выжидали. Я тогда помню, что мы заставляли срочно выходить в Крым, а они говорили, что нужно подождать", - добавил Маломуж.