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Киевлян арестовали на 2 месяца за попытку поджога монастыря московского патриархата

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 2,2 миллиона гривен для Алексея Шемотюка и Александра Горбаня, которые подозреваются в попытке поджечь Десятинный монастырь УПЦ Московского патриархата

Как сообщил нардеп Игорь Луценко, такое решение было принято в субботу вечером судьей Левицкой.

"Для меня это очень странное поведение судьи Левицкой. Потому что прокуратура и милиция настроены не слишком агрессивно, просили только домашний арест. Тем не менее, судья вкатила фактически содержание под стражей - потому что такие суммы для залога, без помощи посторонних, у подозреваемых вряд ли найдутся ", - отметил депутат.

По его информации, оба парня есть архитекторами. Один из них воевал в составе ВСУ в аеророзвидци.

"По словам задержанных, они пытались привлечь внимание к тому, что территория Национального музея истории захвачена московскими церковниками. Рядом - фундамент Десятинной церкви, главного храма Киевской Руси, который символически хотят застолбить за собой агенты враждебного государства", - добавил Луценко.

 

На сайте Десятинного монастыря УПЦ МП также сообщается об избрании меры пресечения двум обвиняемым в поджоге.

"Несмотря на дикость и жестокость совершенного этими людьми преступления, мы молимся за них и просим суд смягчить меру наказания. Сегодня нашему адвокату на суде отказали в слове, чтобы донести нашу позицию о смягчении приговора. Мы будем придерживаться этой позиции в апелляции ", - уверяют представители церкви.

О задержании двух мужчин за поджог монастыря 25 января сообщала киевская полиция.

По ее информации, происшествие случилось ночью по улице Владимирской. В дежурную часть поступило сообщение от церковнослужителей о поджоге здания.

Опросив заявителя, правоохранители выяснили, что поджечь здание пытались двое неизвестных. В ходе осмотра места происшествия обнаружили фрагменты следов вокруг здания и бутылки с зажигательной смесью. Все это изъяли и направили на экспертное исследование.

Правоохранители оперативно установили лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления.

Их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 33-летний и 36-летний киевляне. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

"Следственным отделом Шевченковского управления полиции открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - сообщали в полиции.

Как сообщалось, 25 января националисты организаций "С-14", "Традиции и порядок" и "Сокол" демонтировали информационный борд часовни Московского патриархата возле "Десятинной церкви" в центре Киева.

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