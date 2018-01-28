Глава третьего по величине города России поддержал бойкот переизбрания Путина
28 января, 2018, 22:02
Городской голова Екатеринбурга, "столицы" русского Урала, Евгений Ройзман в воскресенье, 28 января 2018 года, выступил на митинге в поддержку бойкота очередных президентских выборов, на которые не допустили оппозиционера Алексея Навального
Его выступление было коротким, он заявил, что в выборах президента 18 марта принимать участие нельзя, пишет Znak.
"Я рад вас всех видеть. Здесь собрались хорошие люди, активные граждане, которые любят свой город и свою страну. Демократические выборы - это основа демократического государства, это возможность публичной ревизии ошибок, возможность конкуренции, обновление государства. Без выборов все наоборот. То, что предлагается сейчас, - это не выборы. В этом участвовать нельзя. Это наша страна, другой страны у нас нет и бежать нам отсюда некуда. Нам надо делать свою страну лучше", - сказал Ройзман.
Акция прошла без задержаний.
- Екатеринбург - третий по величине город России.
- В Москве и Санкт-Петербурге полиция схватила более 200 человек, в т.ч. самого Навального, и ворвалась в прямой эфир его YouTube-канала.
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