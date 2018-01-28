 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Глава третьего по величине города России поддержал бойкот переизбрания Путина

Городской голова Екатеринбурга, "столицы" русского Урала, Евгений Ройзман в воскресенье, 28 января 2018 года, выступил на митинге в поддержку бойкота очередных президентских выборов, на которые не допустили оппозиционера Алексея Навального

Его выступление было коротким, он заявил, что в выборах президента 18 марта принимать участие нельзя, пишет Znak.

"Я рад вас всех видеть. Здесь собрались хорошие люди, активные граждане, которые любят свой город и свою страну. Демократические выборы - это основа демократического государства, это возможность публичной ревизии ошибок, возможность конкуренции, обновление государства. Без выборов все наоборот. То, что предлагается сейчас, - это не выборы. В этом участвовать нельзя. Это наша страна, другой страны у нас нет и бежать нам отсюда некуда. Нам надо делать свою страну лучше", - сказал Ройзман.

Акция прошла без задержаний.

  • Екатеринбург - третий по величине город России.
  • В Москве и Санкт-Петербурге полиция схватила более 200 человек, в т.ч. самого Навального, и ворвалась в прямой эфир его YouTube-канала.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2018 воскресенье

больше новостей

28 января, 2018 воскресенье

27 января, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать