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Герои Крут шли на смерть не за тогдашние политические элиты, а за свою Родину, - Гарань

Политолог, руководитель Школы политической аналитики при Национальном университете "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань объяснил, чем битва под Крутами и связанные с ними события напоминают современные военные действия против российского агрессора

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.TV.

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