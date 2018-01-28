Герои Крут шли на смерть не за тогдашние политические элиты, а за свою Родину, - Гарань
28 января, 2018, 20:12
Политолог, руководитель Школы политической аналитики при Национальном университете "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань объяснил, чем битва под Крутами и связанные с ними события напоминают современные военные действия против российского агрессора
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.TV.
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