Германия требует недопуске России на Паралимпиаду-2018

28 января, 2018, 18:06

Президент Немецкого спортивного союза инвалидов Фрідхельм Юлиус Бойхер (Friedhelm Julius Beucher) выступил за недопуск спортсменов из России на зимние Паралимпийские игры 2018 года, которые состоятся в Пхенчхане

Об этом Бойхер заявил в интервью информагентству dpa, опубликованном в воскресенье, 28 января, передает DW.

"В результате последовательной антидопинговой политики, Международный паралимпийский комитет (МПК) не имеет возможности занять позицию, отличную от той, которую мы высказали в ситуации с Играми в Рио", - отметил председатель НССИ.

Он пояснил, что "это означает полное отстранение российских атлетов".