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Германия требует недопуске России на Паралимпиаду-2018

Президент Немецкого спортивного союза инвалидов Фрідхельм Юлиус Бойхер (Friedhelm Julius Beucher) выступил за недопуск спортсменов из России на зимние Паралимпийские игры 2018 года, которые состоятся в Пхенчхане

Об этом Бойхер заявил в интервью информагентству dpa, опубликованном в воскресенье, 28 января, передает DW.

"В результате последовательной антидопинговой политики, Международный паралимпийский комитет (МПК) не имеет возможности занять позицию, отличную от той, которую мы высказали в ситуации с Играми в Рио", - отметил председатель НССИ.

Он пояснил, что "это означает полное отстранение российских атлетов".

  • Напомним, МПК не допустил российских спортсменов на Паралимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Основанием для отстранения стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, в котором упоминались нарушения антидопинговых правил в российском Параспорте. НССИ, одновременно выполняющий функции Национального паралимпийского комитета Германии, приветствовал это решение, назвав его "недвусмысленным и смелым".
  • Международный Олимпийский комитет также отстранил Россию от участия в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года, но позволил некоторым российским атлетам участвовать в Играх под нейтральным флагом. Окончательное решение о том, сможет ли российская паралимпийская сборная выступить на Паралимпиаде в Пхенчхане 9 - 18 марта, должно быть принято в конце января.

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