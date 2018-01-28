До конца года дороги будут патрулировать в четыре раза больше нарядов, - Аваков
28 января, 2018, 07:49
До конца 2018 года на дорогах Украины будет работать около 324 нарядов дорожной патрульной полиции
Об этом в ходе годовой итоговой коллегии в субботу в Киеве заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Департамент коммуникации МВД.
"Сейчас в учебных центрах 2 600 патрульных, которые готовятся выйти на патрулирование наших дорог. Почти 80 нарядов дорожной полиции обеспечивают безопасность движения на дорогах протяженностью 4 тысячи километров. В феврале планируется увеличение их до 210 нарядов, а к концу года до 324 нарядов", - подчеркнул министр.
"Такое количество патрульных сможет охватить более 9 тысяч километров дорог", - добавил он.
"В Украине заработают патрульные подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя. Они будут работать на разных участках, пока не будет освобожден полуостров от оккупантов, а затем перейдут на работу туда", - подчеркнул Аваков.
- Ранее Арсен Аваков призвал Нацгвардию и полицию готовиться к освобождению Крыма и Донбасса.
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